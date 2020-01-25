В Иркутске с подозрением на новый коронавирус госпитализированы пять граждан Китая

Это студенты Байкальского госуниверситета. У них нашли вирус обычного гриппа, но, чтобы исключить пневмонию нового типа, материалы отправлены в Новосибирск, сообщил главврач Иркутской областной больницы. По данным китайских властей, за сутки число заболевших выросло почти на 450 до 1300, 41 человек умер. В Китае сегодня отмечают Новый год по лунному календарю, но особые меры безопасности затронули почти миллиард человек. 13 городов, в которых живут около 30 миллионов, закрыты.