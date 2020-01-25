Владимир Путин не подписывал указ об отставке Владислава Суркова

Это сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, указа пока нет. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков утром сообщил, что помощник президента покинул госслужбу из-за смены политического курса на украинском направлении. Дмитрий Песков сказал «Интерфаксу», что никакой смены курса не было.