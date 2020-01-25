В США полиция задержала рэпера YG, который должен был выступить в понедельник на церемонии вручения премии Grammy

Защита называет действия правоохранителей подозрительными.

Полицейские накануне нагрянули в дом YG в южной части штата Калифорния. 29-летний музыкант, которого называют восходящей звездой американского рэпа, к визиту силовиков не был готов. Дома у него провели обыск, исполнителя задержали. Позже YG отпустили под залог в 250 тысяч долларов. По сообщению местных изданий музыканта подозревают в грабеже. Его адвокат сказал, что подзащитный понятия не имеет, о чем следователи говорят. Рэпер, чей псевдоним YG расшифровывается как «молодой гангстер», собирался выступить на церемонии Grammy, её проведут в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник по Москве. Выступление рэпер хотел посвятить памяти коллеги Nipsey Hussle, застреленного прошлой весной. Дискография YG, чьё появление на престижной музыкальной церемонии теперь оказалось под угрозой срыва, насчитывает 4 альбома. Ему нередко приписывают связи с преступным миром.

В этом году главными фаворитками на Grammy считаются рэпер Lizzo и Билли Айлиш. Девушки номинированы соответственно на 8 и 6 наград.