Мощное землетрясение произошло в Турции в провинциях Малатья и Элязыг

На данный момент известно о 20 погибших и более 1000 пострадавших. Спасательные работы еще не закончены, рассказал «Эху Москвы» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу. По словам Камбуроглу, местные эксперты предупредили граждан о возможной второй волне землетрясений.