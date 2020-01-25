Песков — «Эху Москвы»: Указа президента об отставке Владислава Суркова пока нет

Указа президента об отставке Владислава Суркова пока нет. Об этом сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. О том, что помощник президента подал прошение об отставке, утром сообщил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, это связано со сменой политического курса на украинском направлении.

Уход Суркова никак не скажется на двусторонних отношениях, сказал «Эху Москвы» бывший депутат Верховной Рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. Политик Иван Винник добавил, что Владислава Суркова практически не упоминают украинские СМИ.