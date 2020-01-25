Театральный фестиваль «Золотая маска» открывается сегодня в Москве

Программа фестиваля рассчитана на все вкусы и возраста, — сказала «Эху Москвы» генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

Фестиваль «Золотая маска» завершится 15 апреля. Награждение впервые пройдет в концертном зале «Зарядье».