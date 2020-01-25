Театральный фестиваль «Золотая маска» открывается сегодня в Москве

Программа фестиваля рассчитана на все вкусы и возраста, — сказала «Эху Москвы» генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.
Фестиваль «Золотая маска» завершится 15 апреля. Награждение впервые пройдет в концертном зале «Зарядье».
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Программа фестиваля рассчитана на все вкусы и возраста, — сказала «Эху Москвы» генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.
Фестиваль «Золотая маска» завершится 15 апреля. Награждение впервые пройдет в концертном зале «Зарядье».
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
+ Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть… Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. совпадает место передачи транспорта, на Игнатьеве — та же одежда. Однако отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл…