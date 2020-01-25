Владислав Сурков подал прошение об отставке, подтвердили «Эху Москвы» в Кремле

Но указа Владимира Путина нет. На посту помощника президента Сурков курировал, в частности, отношения с непризнанными республиками на востоке Украины. В «нулевые годы» Владислав Сурков работал на посту замглавы кремлевской администрации. Он считается одним из идеологов действующей политической системы и создателем ряда прокремлевских движений.