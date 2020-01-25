Владислав Сурков подал прошение об отставке, подтвердили «Эху Москвы» в Кремле

Но указа Владимира Путина нет. На посту помощника президента Сурков курировал, в частности, отношения с непризнанными республиками на востоке Украины. В «нулевые годы» Владислав Сурков работал на посту замглавы кремлевской администрации. Он считается одним из идеологов действующей политической системы и создателем ряда прокремлевских движений.
2020-01-25T11:19:00+03:00
2020-01-25T11:35:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2576731-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3211069.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 11:19, 25 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
+ Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть… Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. совпадает место передачи транспорта, на Игнатьеве — та же одежда. Однако отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл…