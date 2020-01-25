Александр Лукашенко подписал договор с Россией о формировании цены на газ

За основу взяли соглашение от 2011 года.

Речь идет о порядке формирования тарифов при поставке газa в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, которые расположены на территории страны. Минск настаивает на одинаковых газовых тарифах с Москвой, что позволит предприятиям двух стран конкурировать на рынке в равных условиях.

Документ «О проекте международного договора» был подписан после ряда громких заявлений белорусского президента. Лукашенко говорил, что Москва «кинула» Минск и не перешла на внутрироссийские цены на газ при поставках в Белоруссию. Как отмечал Лукашенко, при продаже «Газпрому» трубы «Белтрансгаза» Белоруссии пообещали выровнять условия по цене, однако этого так и не было сделано.

Вопрос о цене на поставки российского газа в республику президент Белоруссии поднимал на встрече с российским главой государства Владимиром Путиным.

Белоруссия ежегодно импортирует из России около 20 миллиардов кубометров газа.