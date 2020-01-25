Высшая Школа Экономики утвердила новые правила внутреннего распорядка

Ранее против изменений выступали тысячи студентов.

Ученый совет окончательно принял поправки, несмотря на многочисленные протесты, — сообщает сайт «Новой газеты». При этом, по данным издания, новые правила значительно изменились по сравнению с первыми предложениями, которые и вызвали волну возмущений.

Изначально предполагалось, что с ВУЗом не должны будут аффилироваться люди, занимающиеся политической или иной деятельностью, которая вызывает существенные разногласия в обществе. Тем не менее, и студсоветы, и многие члены Ученого совета эту меру не поддержали. Также не приняли и поправки, которые позволяли расценивать критику Высшей Школы Экономики как действие, направленное на причинение ущерба администрации университета.

Студенческие СМИ в свою очередь теперь не будут регистрировать как организации, имеющие отношение к ВУЗу. «Новая» отмечает, что это исключает возможность их финансирования со стороны Высшей Школы Экономики, а эти издания теперь расцениваются исключительно как студенческие инициативы.

За последнюю неделю инициативная группа собрала почти пять тысяч подписей студентов, которые выступали против этих поправок. Они расценивали эти правила как ограничение своих свобод и усилением цензуры в ВУЗе.

Помимо прочего, поправки запрещают сотрудникам писать открытые письма от имени ВУЗа.