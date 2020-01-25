Кремль пока не подтверждает отставку Владислава Суркова

О том, что помощник президента покинул госслужбу, сообщил близкий к нему политолог Алексей Чеснаков. По его словам, это связано со сменой курса на украинском направлении. Сурков курировал непризнанные республики на востоке Украины. По сведениям главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, теперь этим будет заниматься Дмитрий Козак, который накануне был назначен заместителями главы администрации президента.

Сурков считается автором концепции суверенной демократии и одним из создателей нынешней политической системы. Известная правозащитница Людмила Алексеева назвала его ранее противником гражданского общества

Сам Сурков сообщения о своей отставке не комментировал.