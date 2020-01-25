Сегодня в Москве открывается театральный фестиваль «Золотая маска»

Сегодня в столице открывается театральный фестиваль «Золотая маска». О мероприятиях и программе рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.

«У нас большая программа, которая стартует 25 января. Будет показан спектакль «Стиляги» Театра Наций, Пермский театр показывает «Винил», также [будут показаны] балетные постановки Пермского театра оперы и балета — «Петрушка» и «Шахерезада», далее по расписанию. Программа большая, будут показаны не по одному спектаклю в день», — сказала она.

По словам М.Ревякиной, важной частью фестиваля станут внеконкурсные программы «Маска Плюс» и «Детский Weekend», в которых участвуют театры из Твери, Буинска, Красноярска, Перми, Омска, Санкт-Петербурга, Глазова, Ханты-Мансийска, Архангельска, Нягани, Сарова, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Барнаула и села Большая Атня.

«Сама внеконкурсная программа пройдет с 24 февраля по 12 марта — 11 спектаклей будет. И для детей проект пройдет с 13 по 16 марта — всего 19 показов спектаклей», — отметила М.Ревякина.

Директор фестиваля добавила, что в рамках программы «Маска Плюс» состоится традиционный «круглый стол» театров малых городов России, а в программе «Детский Weekend» пройдет лаборатория «Театр и современная драматургия для детей. Эскизы спектаклей по новым детским пьесам».

«Программа на все вкусы и возраста. После показов спектаклей планируется обсуждение спектаклей со зрителями и критиками», — сказала М.Ревякина.

Для зарубежных продюсеров, критиков, директоров театров и международных фестивалей в апреле 2020 года будет организована программа Russian Case. В кинотеатрах более 80 городов пройдут трансляции спектаклей в рамках программы «Золотая Маска в кино». На интернет-портале Rambler.ru будут доступны записи показов «Золотая Маска онлайн».

Фестиваль «Золотая маска» завершится 15 апреля. Награждение впервые пройдет в концертном зале «Зарядье».