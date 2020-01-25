Жители районов, где пройдет Юго-Восточная хорда, обратятся к Мишустину с требованием взять под контроль ситуацию

Жители районов, по которым пройдет Юго-Восточная хорда, намерены обратиться к премьеру Михаилу Мишустину с требованием взять под контроль ситуацию со строительством магистрали. Москвичи настаивают на остановке строительства до полного вывоза радиоактивных отходов. Обещания столичных властей о рекультивации земель не устраивают жителей района строительства, — сказала в эфире «Эха Москвы» житель района Печатники, представитель инициативной группы района Екатерина Максимова.

Местные жители уже полгода препятствуют строительству дороги. Недавно они даже организовали круглосуточное дежурство, чтобы не допустить технику к месту стройки.