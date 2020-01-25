Роспотребнадзор заявил, что больных новым коронавирусом в России не выявлено

В ведомстве отметили, что с начала года проверку прошли более 20 тысяч авиарейсов, которыми прилетели свыше миллиона человек, передает «Интерфакс». Этим утром власти Иркутской области сообщили о госпитализации прилетевшего из Пекина гражданина Китая с подозрением на пневмонию нового типа. В Китае ей заболели около 1300 человек, скончался 41.
2020-01-25T12:00:00+03:00
2020-01-25T12:03:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:00, 25 января 2020
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