Роспотребнадзор заявил, что больных новым коронавирусом в России не выявлено

В ведомстве отметили, что с начала года проверку прошли более 20 тысяч авиарейсов, которыми прилетели свыше миллиона человек, передает «Интерфакс». Этим утром власти Иркутской области сообщили о госпитализации прилетевшего из Пекина гражданина Китая с подозрением на пневмонию нового типа. В Китае ей заболели около 1300 человек, скончался 41.