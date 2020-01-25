Помощник президента Владислав Сурков оставил госслужбу. Это связано со сменой курса на украинском направлении, сообщил «Интерфаксу» директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.