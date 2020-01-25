Количество заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 1300, погиб 41 человек

Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения. На этом безрадостном фоне

жители страны встречают Новый год, он наступает сегодня по лунному календарю.

Никаких торжеств в Китае не запланировано. Все масштабные мероприятия в столице Пекине и других крупных городах страны власти решили отменить. Не будет новогодних массовых гуляний, в том числе традиционных ярмарок в храмах. Вход в дворцовый комплекс в центре Пекина, рядом с площадью Тяньаньмэнь закрыли. Около полутора десятка городов в центральной провинции Хубэй – их население превышает 30 миллионов человек — из-за коронавируса оказались в полной транспортной блокаде. В Шанхае на востоке страны власти закрыли туристические и спортивные объекты, музеи, театры. Перестал работать и парк развлечений Диснейленд. Минкультуры и туризма Китая распорядилось приостановить продажу турпакетов для путешествий по стране и за ее пределами. Миллионы жителей, которые планировали поездки за границу в китайские новогодние каникулы, не смогут этого сделать. Отменила представления в Китае и канадская компания Cirque du Soleil, которая организует цирковые шоу по всему миру.

Министерство финансов Китая выделило почти 150 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. В городе Ухань, где больше всего заболевших – медикам будут помогать военные, сообщают китайские СМИ.