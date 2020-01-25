Сотрудникам посольства Росси, которых Болгария обвинила в шпионаже, дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну

Посол России Анатолий Макаров был приглашен в МИД страны, чтобы получить ноты, сообщает внешнеполитическое ведомство Болгарии.

Накануне прокуратура страны сообщила о начатых досудебных расследованиях в отношении россиян. Один из них, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой. При этом отмечается, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, поэтому предъявить им обвинения нельзя.

По данным СМИ, фигурантами дела являются первый секретарь в консульском отделе России в Софии и сотрудник торгового представительства. Их фамилии не называются.

В российском посольстве ранее отметили, что никаких доказательств противоправной деятельности россиян не представлено.

Наша страна сама виновата в ухудшении отношений с Болгарией. К такому мнению в нашем эфире пришел историк Никола Сванидзе.

Сванидзе также добавил, что за последнее время в разных странах мира часто стали вычислять и ловить российских шпионов, что тоже сигнализирует о качестве внешней разведки.