Анастасия Павлюченкова победила Каролину Плишкову в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Чехии Каролину Плишкову в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 в пользу 28-летней россиянки. В четвертом раунде Павлюченкова сыграет в ночь на воскресенье с бывшей первой ракеткой мира Ангелик Кербер из Германии.

Ну а сегодня в Мельбурне еще пройдут соревнования среди мужчин.

За выход в 4-й круг поспорят сегодня сразу трое россиян. Карен Хачанов сразится с Ником Кирьосом – известным скандалистом и провокатором. Даниила Медведева ожидает матч против другого хозяина кортов — Алексея Попырина. Наконец, соперником Андрея Рублева станет Давид Гоффен из Бельгии.

В прошлом году лучший результат из наших а Мельбурне показал Медведев, который в четвертом круге уступил будущему победителю турнира – Джоковичу.