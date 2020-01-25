Z Архив новостей новости
5 0 6 31
07:30, 25 января 2020

Власти индийского штата Джамму и Кашмир восстановят интернет на всей территории, но с ограничениями

Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, доступ разрешат только к сайтами, включенным в белый список. Подключение будет возможно только по 2G технологии. Мобильный интернет будет доступен только тем, «чьи учетные данные были проверены в соответствии с нормами законодательства». При этом соцсети по-прежнему останутся недоступными для кашмирцев.

В августе прошлого года Нью-Дели объявил о намерении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его месте две союзные территории. Власти Индии тогда ввели ограничения на интернет врегионе, назвав это «необходимым шагом для обеспечения спокойствия».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Холокост – не только история Самолеты там в эти дни садятся с частотой поездов метро в час-пик. Есть лишь две категории людей, которым весь этот ажиотаж с наплывом высоких гостей в тягость, — полицейские (а с ними и сотрудники служб безопасности) и иерусалимцы…

5 207 6 8559 23.01
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой Посвящая статью Холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящён «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней»...

5 697 6 40952 22.01
Kистория, вторая мировая, холокост, ссср, польша, рф, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Письмо прадеду на фронт Пусть напишут прадеду, попавшему из-за бездарности сталинских маршалов в котел и оказавшемуся в плену у немцев. Прадеду, который если и выжил чудом у Гитлера, потом был отправлен в тот же штрафбат или прямиком в ГУЛАГ…

5 212 6 26890 24.01
Kвторая мировая, сталин, история, память, школа, общество, власть, мнения
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром» Владимир Путин: «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром» «Кто пытается подать историю в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы, от нацизма…»

5 670 6 92668 18.01
8читать ;смотреть
Kобщество, история, память, видео, события
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Право сильного Было бы странно, если бы США, имея такие колоссальные возможности, не пользовались этим правом против России. В результате Вашингтон создает «мир наживы и чистогана»...

5 247 6 37430 19.01
Kполитика, сша, санкции, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…

5 133 6 22647 19.01
Kполитика, конституция, общество, мнения
Блоги

Александр Гедримович, внук одного из организаторов «Дороги Жизни»: О «сильно льготном для войны пути» Юлии Латыниной Хочется еще раз напомнить: нормы выдачи хлеба жителям Ленинграда определялись не Сталиным, а складывались из штормов, толщины льда, бомбардировок и ситуации на фронте…

5 61 6 10255 20.01
Kпетербург, вторая мировая, блокада, история, латынина, мнения
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2733048

5 37 6 6352 24.01
#слушать 50:30 ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, власть, политика
Блоги

Вася Обломов музыкант

+ Опрос о доверии к Государственной Думе РФ Опрос о доверии к Государственной Думе РФ Ответьте пожалуйста в комментариях на три вопроса…

5 104 6 18519 24.01
8читать ;смотреть
Kполитика, опросы, мнения, видео
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Надбавки для опричников Решение правительства — открытое и циничное издевательство над мирными гражданами, которых хорошо вооруженные и закованные в броню «космонавты» с жестоким усердием и злобной радостью избивают на акциях протеста…

5 34 6 6398 24.01
Kобщество, полиция, протесты, акции, мнения
Блоги

+ Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть… Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть… Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. совпадает место передачи транспорта, на Игнатьеве — та же одежда. Однако отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл…

5 65 6 12563 24.01
8читать ;смотреть
Kчувашия, общество, события, мчс
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Гуманизм там не живет При таком бережном отношении к советчине, власти России не признают свою историческую ответственность за оккупацию и репрессии в странах Балтии и Центральной Европы…

5 129 6 24670 24.01
Kполитика, история, общество, мнения
Интервью Условно ваш

Владимир Жириновский Егор Жуков гости: Владимир Жириновский, Егор Жуков

Е.Жуков: Вы пытаетесь напугать несуществующим врагом, чтобы оправдать действия Путина, которому вы говорите, что вы оппозиционные
В.Жириновский: Если бы я был президентом — Украина сейчас была бы вся, как Крым. И ни одного бы русского там бы не убили…

5 317 6 64527 22.01
#слушать 44:24 8читать ;смотреть $скачать 10.2 МБ
Kполитика, партии, передачи, видео
Блоги

Законопроект о поправке к Конституции Ознакомиться с документом…

5 142 6 29802 20.01
Kполитика, общество, законы, власть, события
Блоги

Михаил Мирер детский врач, невропатолог (США)

Бухенвальерная охота Вольерная же охота — особо изощренный способ охотничьего садизма. Это сродни охоты на заключенных концлагеря, когда нет спасения и нечем защититься!...

5 35 6 7500 19.01
Kживотные, охота, события
Блоги

+ UTV: Николай Сванидзе рассказал уфимцам почему по всей стране надо сносить памятники Ленину UTV: Николай Сванидзе рассказал уфимцам почему по всей стране надо сносить памятники Ленину Николай Сванидзе прочитал лекцию про Ленина. Рассказал уфимцам, почему называет вождя террористом, его политику считает провальной, а памятники в честь него предлагает снести…

5 124 6 26130 22.01
8читать ;смотреть
Kсванидзе, видео, история, ленин, уфа, дилетант, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале

5 3 6 2587
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если Путин не считает возможным через столько президентских сроков оставить вместо себя местоблюстителя — значит считает невозможным удержать власть, если он посадит попугая. Это знак своим, почему так рано произошло послание…

5 126 6 122763 18.01
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3208521
«А автор — кто?»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 6572 19.01
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Чего гоним-то, Владимир Владимирович? А вот почему такая скорость? Давай, давай! Давай новое правительство немедленно, давай поправки на всенародное голосование завтра (в апреле! Давай скорее!)..

5 314 6 269624 20.01
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Какой компромат уволил Медведева Какой компромат уволил Медведева Думаю, что Медведев по-прежнему остается возможным кандидатом в президенты вместо Путина. Потому что Медведев такой слабый, что это единственный человек, кого Путин не боится…

5 20 6 160547 19.01
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, политика, медведев, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8289744
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4348685

Сегодня в эфире