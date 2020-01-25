Власти индийского штата Джамму и Кашмир восстановят интернет на всей территории, но с ограничениями

Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, доступ разрешат только к сайтами, включенным в белый список. Подключение будет возможно только по 2G технологии. Мобильный интернет будет доступен только тем, «чьи учетные данные были проверены в соответствии с нормами законодательства». При этом соцсети по-прежнему останутся недоступными для кашмирцев.

В августе прошлого года Нью-Дели объявил о намерении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его месте две союзные территории. Власти Индии тогда ввели ограничения на интернет врегионе, назвав это «необходимым шагом для обеспечения спокойствия».