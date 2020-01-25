Временный президент Боливии Жанин Аньес объявила о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства

Об этом пишет газета El Deber. Аньес отметила, что это не входило в ее планы, но в последние недели удалось достигнуть консенсуса с другими политическими силами. В результате был создан альянс, который позволил ей выдвинуть свою кандидатуру.

Аньес пришла к руководству страны после того, как в ноябре прошлого года тогдашний президент Эво Моралес заявил об уходе с поста.