Власти Австралии признали первый случай коронавируса в стране

Заболевшим стал гражданин Китая, прилетевший из города Ухань. Он госпитализирован в Мельбурне. Врачи проверяют всех, кто летел с ним в одном самолете.

Официально подтверждены и первые три случая заражения коронавирусом в Малайзии. По данным Рейтер, который ссылается на Минздрав страны, все трое являются родственниками заболевшего гражданина КНР, который в понедельник прибыл в Сингапур в составе туристической группы.

По последним данным в результате вспышки нового коронавируса в Китае погиб 41 человек, почти 1300 признаны инфицированными. Случаи заражения новой болезнью также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Непале и Франции.