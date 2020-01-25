Пожар произошел в жилом доме в городе Старая Русса Новгородской области. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Старорусского района, не уточнив состояние пострадавших. Жильцы эвакуированы.