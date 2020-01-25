Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сегодня приедет в Испанию

В связи с его визитом в стране разгорелась политическая дискуссия.

Политики заспорили, как нужно встречать Хуана Гуайдо – как лидера венесуэльской оппозиции или как настоящего президента Венесуэлы. Мадрид признал Гуайдо главой государства год назад, когда это сделали США и еще целый ряд стран. Тогда были определенные надежды на то, что Гуайдо на волне массовых уличных протестов действительно займет пост президента. Однако Николас Мадуро сохранил контроль за армией и военными структурами и за прошедший только год укрепил свои позиции. В СМИ пошли слухи, что администрация Дональда Трампа, которая делала ставку на Гуайдо, теперь якобы приступила к тайным переговорам, через посредников, с Мадуро. На этом фоне новое испанское правительство социалиста Педро Санчеса объявило, что Гуайдо будет принят министром иностранных дел Аранча Гонсалесом Лайей, но правые и правоцентристские партии требуют, чтобы это был Санчес лично.

Хуан Гуайдо также, как ожидается, примет сегодня участие в митинге в центре Мадрида.