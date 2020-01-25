Два кота погибли на борту самолёта «Аэрофлота»

Как сообщил Telegram-каналу Baza владелец животных Максим Чумаченко, он летел в Софию с пересадкой в российской столице. В Шереметьеве пассажир получил две сломанные переноски. Выяснилось, что две кошки породы американский колор-пойнт получили серьёзные травмы и умерли от внутреннего кровоизлияния, у третьего кота было обморожение. По словам самого Чумачекно, виновные должны понести ответственность.

Чумаченко также высказал мнение, что сотрудники, по чьей вине погибли животные, должны быть отстранены от работы как с животными, так и с людьми.