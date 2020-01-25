В ряде российских городов сегодня пройдут митинги с экологическими требованиями

Их участники намерены выступить против планов по строительству новых мусороперерабатывающих комплексов и с требованиями ответственного отношения к природе.

В Кирове жители города хотят выступить против перепрофилирования завода по утилизации химического оружия «Марадыковский» — здесь по заказу Росатома планируется создать комплекс по переработке отходов первого и второго классов опасности мощностью порядка 50 тысяч тонн в год. Застройщиком выступает ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Более четырех миллиардов рублей на проект выделяет бюджет. Недовольные планами властей соберутся в 11 утра в сквере у памятника Степану Халтурину. Организаторы заверяли, что мероприятие согласовано с администрацией города. В Нижнем Тагиле с полудня в Комсомольском сквере пройдёт митинг, посвящённый проблемам в сфере ЖКХ, а также реализации мусорной реформы и экологическому состоянию одного из городских водоемов. Отделение КПРФ в Колпинском районе Ленинградской области сегодня намерено провести митинг по «мусорному вопросу в городском саду петербургского пригорода. Основными темами акции станут строительство мусороперерабатывающих предприятий в поселках Саперный и Петро-Славянка и общее ухудшение экологической обстановки в районе.

Волна антимусорных протестов не стихает в стране уже более года. Летом минувшего года президент Путин дал поручение региональным правительствам учесть мнение жителей при решении мусорного вопроса.