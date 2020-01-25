Два сотрудника посольства России в Болгарии объявлены персонами нон грата

Соответствующие официальные ноты российскому послу вручили в МИД страны, сообщило диппредставительство в фейсбуке. Отмечается, что доказательств противоправной деятельности дипломатов не представлено. Однако они покинут Болгарию в указанные в нотах сроки (какие, не уточняется).

Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер, заявило посольство.

Болгарская сторона должна предоставить России весомые и явные доказательства вины наших дипломатов. После этого только можно будет делать какие-то выводы, — считает член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов

Как сообщается, Болгарская прокуратура проинформировала МИД своей стороны о результатах расследования. Сейчас дипломатам дано 48 часов на то, чтобы покинуть страну.