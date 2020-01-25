Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Австралии, в штате Виктория

Заболевшим является гражданин Китая, недавно посещавший город Ухань. Он госпитализирован в стабильном состоянии в Мельбурне, сообщают Рейтер со ссылкой на местных врачей и телерадиокорпорация Эй-би-си.

Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс подтвердило, что пять человек проходят проверку на наличие коронавируса, но ни один из этих случаев пока не подтвержден. Двое выписались после получения отрицательных результатов анализов. В посольстве России в Австралии сообщили ТАСС, что россиян среди заболевших и тех, кого проверяют на наличие вируса, нет.