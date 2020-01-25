Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек

Количество заболевших достигло почти 1300. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные медицинские власти. Инфекция распространилась почти на все провинции страны, однако смертельные случаи фиксируются в основном в городе Ухань, где болезнь впервые была диагностирована в декабре. Сам Ухань сейчас блокирован, выбраться из него можно лишь при наличии специального пропуска. За пределами города введен лимит на продажу бензина автомобилям с номерами провинции Хубэй.

Мировая общественность недооценивает масштабы пострадавших от нового коронавируса. Такое мнение высказал «Mash» россиянин Александр, живущий в Ухани уже больше года.

Александр также добавил, что после сообщения о том, что город закрыт на въезд и выезд даже на самолете улететь было практически невозможно.

В связи со вспышкой болезни власти Китая допускают закрытие предприятий и школ и новые ограничения на передвижение населения.