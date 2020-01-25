НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида 163373

Его открыли в 1995 году. Его диаметр от 440 до 990 метров. Он относится к группе «Аполлонов»: траектория полета пересекается с орбитой Земли. Из-за этого его относят к потенциально опасным. 15 февраля космическое тело приблизится на минимальное расстояние к Земле, которое будет в 15 раз больше дистанции до Луны. В следующий раз астероид 163373 пролетит рядом с Землей в 2075 году.
2020-01-25T05:08:00+03:00
2020-01-25T05:09:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 25 января 2020
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