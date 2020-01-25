Дональд Трамп представил эмблему Космических войск США

Изображение президент опубликовал в Twitter. Логотип представляет собой схематическое изображение космической ракеты на фоне земного шара, спутника и созвездий. Сверху написано «Космические силы Соединенных Штатов», а снизу — «Военно-воздушное министерство США». Также римскими цифрами указан год образования войск — 2019. Голосование за эмблему Космических сил шло с 2018 года — тогда штаб по переизбранию Трампа разослал его сторонникам письма с просьбой проголосовать за новый род войск. Было предложено шесть вариантов логотипов.
2020-01-25T05:07:00+03:00
2020-01-25T05:08:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 25 января 2020
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