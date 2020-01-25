Российские фигуристы заняли весь пьедестал среди спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию

На турнире, проходящем в австрийском Граце, лучшими стали Дмитрий Козловский и Александра Бойкова. Владимир Морозов и Евгения Тарасова заняли второе место. Бронзовая медаль досталась Денису Ходыкину и Дарье Павлюченко.

Ранее россиянка Алена Косторная победила в короткой программе среди одиночников. «Серебро» завоевала Анна Щербакова, а «бронзу» — Александра Трусова.