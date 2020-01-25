Верховный суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком, который отказался открыть ему счет в декабре 2017 года

Тогда в кредитной организации это объяснили положениями статьи закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Суд постановил, что сотрудница банка действовала на основании своего субъективного мнения. Принятое ранее решение двух судов Санкт-Петербурга отменено. Дело направлено на пересмотр в первую инстанцию — Дзержинский районный суд.