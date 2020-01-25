Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко после сообщения о бомбе

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко после сообщения о взрывном устройстве на борту. Все находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы. На место ЧП прибыла полиция. Об этом сообщается в «Твиттере» министерства транспорта и коммуникаций страны. Уточняется, что воздушное судно выполняло внутренний рейс из столицы республики Лимы в город Хульяку. По информации газеты «Перу 21», аэропорт приостановил работу, доступ в терминал закрыт до окончания проверки.