Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко после сообщения о бомбе

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко после сообщения о взрывном устройстве на борту. Все находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы. На место ЧП прибыла полиция. Об этом сообщается в «Твиттере» министерства транспорта и коммуникаций страны. Уточняется, что воздушное судно выполняло внутренний рейс из столицы республики Лимы в город Хульяку. По информации газеты «Перу 21», аэропорт приостановил работу, доступ в терминал закрыт до окончания проверки.
2020-01-25T03:07:00+03:00
2020-01-25T03:08:32+03:00
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03:07, 25 января 2020
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