Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом, передает телеканал Бэ-эф-эм. Накануне министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен сообщила о двух подтвержденных случаях заражения. Она допустила, что реальное количество может быть больше, однако отметила, что власти делают все, чтобы ограничить распространение вируса. Министр призвала не распространять в соцсетях ложные слухи и дожидаться официальной информации.

Власти Китая в конце декабря уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухане. По последним данным, всего в стране заболели 900 человек, зарегистрировано свыше 40 летальных исходов.