По меньшей мере 18 человек погибли, 553 пострадали при сильном землетрясении на востоке Турции

По меньшей мере 18 человек погибли, 553 пострадали при сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг. Об этом сообщил глава МВД страны.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже произошло минувшим вечером. Очаг залегал на глубине примерно 10 километров. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают порядка 500 команд спасателей из 28 турецких провинций. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в пострадавших провинциях.