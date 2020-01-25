Реальный прототип «Волка с Уолл Стрит» подал в суд на создателей фильма

Джордан Белфорт, роль которого Леонардо ди Каприо сыграл в фильме Мартина Скорсезе, требует с компании Red Granite Pictures 300 миллионов долларов, сообщает Forbes. Причиной иска стали обвинения в адрес продюсеров в том, что создание картины было использовано для отмывания денег в Малайзии. Бизнесмен утверждает, что когда продавал права на экранизацию своей автобиографии, ничего не знал о махинациях и никогда бы не согласился на продажу прав, если бы у него была такая информация. Он также указал, что очень рассчитывал на то, что это будет первая в его жизни честная сделка, но был обманут в своих ожиданиях.
2020-01-25T02:11:00+03:00
2020-01-25T02:13:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2576599-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:11, 25 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
+ Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть… Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. совпадает место передачи транспорта, на Игнатьеве — та же одежда. Однако отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл…