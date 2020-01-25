Реальный прототип «Волка с Уолл Стрит» подал в суд на создателей фильма

Джордан Белфорт, роль которого Леонардо ди Каприо сыграл в фильме Мартина Скорсезе, требует с компании Red Granite Pictures 300 миллионов долларов, сообщает Forbes. Причиной иска стали обвинения в адрес продюсеров в том, что создание картины было использовано для отмывания денег в Малайзии. Бизнесмен утверждает, что когда продавал права на экранизацию своей автобиографии, ничего не знал о махинациях и никогда бы не согласился на продажу прав, если бы у него была такая информация. Он также указал, что очень рассчитывал на то, что это будет первая в его жизни честная сделка, но был обманут в своих ожиданиях.