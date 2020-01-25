Несколько сот человек приняли участие в очередной серии метропикетов в поддержку фигурантов «московского дела»

Несколько сотен человек приняли участие в очередной серии метропикетов в Москве в поддержку фигурантов «московского дела». Вчерашние акции были посвящены Андрею Баршаю. К станциям метро вышли с плакатами родственники фигурантов резонансных политических дел, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, бывший глава штаба Алексея Навального Николай Ляскин, несколько московских муниципальных депутатов, среди которых Юлия Галямина и спецкор «Новой газеты» Илья Азар. Аналогичные акции прошли в Санкт-Петербурге и других городах России. Пикеты проводит с октября прошлого года каждую пятницу Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы. Цель участников — рассказать жителям столицы о несправедливом уголовном преследовании.