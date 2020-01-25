Ученый совет ВШЭ принял новые правила внутреннего распорядка вуза, против которых выступили более пяти тысяч студентов

Ученый совет Высшей школы экономики принял новые правила внутреннего распорядка университета, против которых выступили более пяти тысяч студентов. В итоговой редакции поправки претерпели значительное количество изменений, сообщает «Новая газета». Так, в текст внесли дополнение о том, что критика вуза и его администрации не может являться действием, направленным на причинение ущерба администрации университета. Из проекта также убрали запрет на аффилиацию с вузом при ведении деятельности «вызывающей существенные разногласия в обществе…». Значительная часть членов Ученого совета, а также студсовет выступили против такой формулировки.