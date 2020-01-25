Ученый совет ВШЭ принял новые правила внутреннего распорядка вуза, против которых выступили более пяти тысяч студентов

Ученый совет Высшей школы экономики принял новые правила внутреннего распорядка университета, против которых выступили более пяти тысяч студентов. В итоговой редакции поправки претерпели значительное количество изменений, сообщает «Новая газета». Так, в текст внесли дополнение о том, что критика вуза и его администрации не может являться действием, направленным на причинение ущерба администрации университета. Из проекта также убрали запрет на аффилиацию с вузом при ведении деятельности «вызывающей существенные разногласия в обществе…». Значительная часть членов Ученого совета, а также студсовет выступили против такой формулировки.
2020-01-25T02:07:00+03:00
2020-01-25T02:09:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2576595-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:07, 25 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
+ Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть… Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. совпадает место передачи транспорта, на Игнатьеве — та же одежда. Однако отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл…