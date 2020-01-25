Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 39

Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось, что число зараженных в Китае составило около 900 человек, 26 пациентов погибли, из них 24 — на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами. Таким образом, общее число скончавшихся достигает 41. По данным газеты, все скончавшиеся — жители города Ухань.
2020-01-25T02:06:00+03:00
2020-01-25T02:07:40+03:00
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02:06, 25 января 2020
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