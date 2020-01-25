18 человек погибли, свыше 550 пострадали в результате землетрясения на востоке Турции

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на власти республики. По данным МВД, спасатели пытаются достать из-под завалов еще 30 человек. Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Греция готова отправить в Турцию спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом написал в «Твиттере» премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Он выразил поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу.