Фильм «Текст» Клима Шипенко стал обладателем Гран-при национальной кинопремии «Золотой орел»

Исполнитель главной роли Александр Петров признан лучшим актером. Церемония награждения проходила минувшим вечером на киностудии «Мосфильм». Криминально-драматический триллер «Текст» — экранизация романа Дмитрия Глуховского. В картине также играют Иван Янковский и Кристина Асмус. Он вышел на экраны в конце октября.
2020-01-25T01:11:00+03:00
2020-01-25T01:12:38+03:00
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01:11, 25 января 2020
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