Фильм «Текст» Клима Шипенко стал обладателем Гран-при национальной кинопремии «Золотой орел»

Исполнитель главной роли Александр Петров признан лучшим актером. Церемония награждения проходила минувшим вечером на киностудии «Мосфильм». Криминально-драматический триллер «Текст» — экранизация романа Дмитрия Глуховского. В картине также играют Иван Янковский и Кристина Асмус. Он вышел на экраны в конце октября.