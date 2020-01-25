Dr.Web обнаружил новую разновидность вируса для Android

В случае установки на мобильное устройство троянская программа Android.Xiny способна загружать бесполезные и ограничивающие функциональность аппарата приложения. Сам вирус существует с 2015 года, однако сейчас появилась его версия для более современных вариантов программного обеспечения. Его особенность заключается в том, что его непросто удалить. Если даже удается убрать с телефона само вредоносное приложение, то его следы все равно остаются на мобильном устройстве в измененных системных файлах и продолжают влиять на его работу. По оценкам специалистов, под угрозой находятся примерно 25% всех устройств.
2020-01-25T01:11:00+03:00
2020-01-25T01:11:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2576587-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 25 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
+ Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть… Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. совпадает место передачи транспорта, на Игнатьеве — та же одежда. Однако отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл…