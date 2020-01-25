Dr.Web обнаружил новую разновидность вируса для Android

В случае установки на мобильное устройство троянская программа Android.Xiny способна загружать бесполезные и ограничивающие функциональность аппарата приложения. Сам вирус существует с 2015 года, однако сейчас появилась его версия для более современных вариантов программного обеспечения. Его особенность заключается в том, что его непросто удалить. Если даже удается убрать с телефона само вредоносное приложение, то его следы все равно остаются на мобильном устройстве в измененных системных файлах и продолжают влиять на его работу. По оценкам специалистов, под угрозой находятся примерно 25% всех устройств.