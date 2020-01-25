Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложен из-за погодных условий

Об этом сообщила на своем сайте корпорация Boeing. Первоначально вылет самолета планировался на 10 утра по времени тихоокеанского побережья США (21:00 мск) с аэродрома Пайн-Филд в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон), однако лайнер простоял на взлетной полосе более двух часов. Представители Boeing сослались на сильный ветер. Руководитель программы полета заслушает доклады специалистов и примет решение о том, когда может состояться первый полет.
2020-01-25T01:09:00+03:00
2020-01-25T01:11:01+03:00
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01:09, 25 января 2020
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