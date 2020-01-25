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01:08, 25 января 2020

Два сотрудника посольства России в Болгарии объявлены персонами нон грата

Соответствующие официальные ноты российскому послу вручили в МИД страны, сообщило диппредставительство в фейсбуке. Отмечается, что доказательств противоправной деятельности дипломатов не представлено. Однако они покинут Болгарию в указанные в нотах сроки (какие, не уточняется).
Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер, заявило посольство.



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