Два сотрудника посольства России в Болгарии объявлены персонами нон грата

Соответствующие официальные ноты российскому послу вручили в МИД страны, сообщило диппредставительство в фейсбуке. Отмечается, что доказательств противоправной деятельности дипломатов не представлено. Однако они покинут Болгарию в указанные в нотах сроки (какие, не уточняется).

Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер, заявило посольство.