Кипр заблокировал новые санкции ЕС против крымских чиновников

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По их словам, таким образом власти островного государства пытаются убедить Брюссель принять жесткие меры в отношении Турции. В Никосии уверены, что европейцы должны помешать туркам разрабатывать нефтегазовые месторождения у берегов Кипра, говорится в сообщении агентства. Официально кипрские власти отрицают связь между этими вопросами.