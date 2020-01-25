На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

Погибли 14 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Эпицентр находился в районе города Сивридже провинции Элязыг. Очаг залегал на глубине около 7 километров. После первого толчка последовали другие с меньшей магнитудой. По данным местных властей, ранения получили более 300 человек. Несколько зданий разрушились. Землетрясение также ощущалось на севере Ирака и Сирии.