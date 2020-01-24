Жители районов Москвы, через которые пройдет Юго-Восточная хорда намерены записать видеообращение к Михаилу Мишустину

Жители столичных районов, через которые пройдет Юго-Восточная хорда сегодня намерены записать видеообращение к премьеру Михаилу Мишустину. Москвичи требуют остановить строительство и взять под контроль ситуацию с возведением транспортного объекта на радиоактивном могильнике.

Хорда, которая по планам проходит через десяток районов, том числе — через Москворечье-Сабурово близ Коломенского, не первый месяц становится предметом возмущения местных жителей. После того, как мэрия фактически признала наличие радиоактивных отходов в зоне строительства Юго-Восточной хорды, а мэр Сергей Собянин пообещал, что во время стройки будут проводить радиационный мониторинг, а в случае выявления радиации зараженную почву вывезут из Москвы в специальные хранилища, москвичи заявили о планах добиваться контроля уже на федеральном уровне. Они настаивают на полной рекультивации объекта и полной остановке работ до окончательного вывоза радиоактивных отходов. Сегодня адресатом обращения станет новый глава кабинета министров России Михаил Мишустин. Премьера призовут вмешаться в ситуацию с объектом, вызывающим опасения экологических активистов. Заверения мэрии в том, что пятна радиоактивного заражения на склоне Москвы-реки за территорией завода полиметаллов, затронуты не будут, пока, по мнению жителей юго-востока столицы, звучат в недостаточной степени убедительно.

Юго-восточную хорду начали строить летом минувшего года. Один из ее участков пройдет впритык к могильнику с захоронением отходов урановых и ториевых руд. Ранее Московские власти заявляли, что строительство радиоактивный участок не затронет.