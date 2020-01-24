Силовики, работающие на протестных акциях в Москве и Петербурге, получат надбавки

Соответствующее решение принял новый премьер-министр Михаил Мишустин.

Ежемесячную надбавку к окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% установили сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим и росгвардейцам, говорится в приказах, опубликованных на сайте правительства. На эти выплаты могут претендовать силовики, участвующие в охране и обеспечении «правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий». Это решение объясняется необходимостью повышения уровня социальной защищенности правоохранителей, работающих в условиях повышенной сложности. Размер надбавок будет зависеть от объема и важности выполняемых задач.

Сотрудников полиции и Росгвардии привлекают для работы на протестных акциях. После летних митингов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму оппозиция обвинила их в применении насилия в ходе разгона мирных демонстраций. Никто из силовиков не был привлечен к ответственности. Между тем, сами полицейские и росгвардейцы проходили потерпевшими и свидетелями по так называемому «московскому делу».

После летних протестов прокурор Москвы от имени Росгвардии подал иски, требуя взыскать с оппозиционеров несколько миллионов рублей за то, что на митинги были привлечены дополнительные силы.