Российский футбольный союз признал неправомерным переизбрание президента премьер-лиги

Как говорится в заявлении РФС, комитет пришел к выводу, что были нарушены основные принципы и требования национальной и международной федерации футбола и обязал провести перевыборы в течение ближайших трех месяцев.

Сергей Прядкин руководит РПЛ с 2007-го года. В апреле вместе с истечением срока его полномочий должны были пройти новые выборы, однако, на прошлой неделе российские клубы согласились с предложением гендиректора «Ахмата» переизбрать Прядкина на новый срок.