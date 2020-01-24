Бывший премьер Дмитрий Медведев может получить офис в Доме приемов правительства на Воздвиженке

По словам источников РБК это основной вариант, который сейчас обсуждается.

Кремль эту информацию комментировать не стал. Один из собеседников газеты утверждает, что экс-премьер сам отказался занять офис бывшего помощника президента Андрея Белоусова в комплексе администрации.

Медведева назначили заместителем председателя Совета безопасности после того, как он объявил об отставке кабинета министров. По закону за бывшим премьером сохраняется резиденция в Горках-9, а также государственная охрана и право на содержание за счет федерального бюджета.