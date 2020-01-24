Более 30 американских солдат пострадали в результате иранских ударов по базам в Ираке

У военнослужащих – травмы головного мозга и контузии, — передает телеканал CBS со ссылкой на пресс-службу Пентагона. Несколько человек доставлены на лечение в США и Германию.

Сам удар был нанесен в ночь на 8 января. Атака стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сразу после обстрела министр обороны США сказал, что из 16 ракет лишь 12 достигли целей, при этом полученные повреждения он оценил как умеренные.